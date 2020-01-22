تجهـيز شركتين كوريتين بمنتـج الكات باك لتأهيل قاعدة جوية عراقية

2020/01/22 | 19:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البتروكيمياويـة توقـّع عقـد شراكـة مـع القطاع الخـاص الصناعـات التعدينيـة تجهّـز شركتـي هانـوا وكـاي الكوريتيـن بمنتـج الكـات بـاك بغداد – قصي منذر أعلـن مدير عام الشركة العامة للصناعات التعدينية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن يوسف محمد جاسم عن تجهيز شركتي هانوا وكاي الكوريتين بكمية 30 طنا من مادة الكات باك لتأهيل وتطوير القاعدة الجوية في الصويرة […]

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