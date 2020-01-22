صالح العراقي يصف رئيس الجمهورية بـ(حامي السيادة وحامي الثوار)

2020/01/22 | 19:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نشر صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، منشورا مقتضبا فيه "فخامة رئيس الجمهورية، حامي السيادة وحامي الثوار".

وأرفق العراقي منشوره بصورة لرئيس الجمهورية برهم صالح.

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