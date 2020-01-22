كتائب حزب الله تصدر بيانا بشأن تظاهرة الجمعة

2020/01/22 | 19:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت كتائب حزب الله، اليوم الاربعاء، كافة اطياف الشعب العراقي الى المشاركة في تظاهرات يوم الجمعة المقبلة، فيما اكدت ان العلم العراقيحصرا هو الذي سيرفع في التظاهرة.

وقالت الكتائب في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "يا جماهيرَ شعبنا العراقيّ العزيز، يا أبناءَ من هبّوا في ثورةِ العشرين الأولى، وأذاقوا المحتلين الإنكليزَ الذلّ والهوانَ، يا أبناءَ عشائرِ الكرمِ، والإقدامِ، والإباءِ في الأنبار والموصل، وعشائر العز والتضحية والعطاء في البصرة والناصرية، يا أبناء محافظاتِ العراقِ العزيزةِ من الشمالِ الحبيب إلى الجنوب الغالي...



ها أنتم امام صفحةٍ تاريخيةٍ من صفحات العزةِ والكرامةِ لتسطّروا فيها ملحمةً جديدة بإطلاقكم شرارةَ ثورةِ العشرين الثانية في سفرِ المواجهة مع الغُزاة الذين دنّسُوا أرضَنا المقدّسة".

واضافت "إننا ندعوكم وأنتم المجرّبون في سوحِ الوغَى، ان تصُولوا الجمعة القادمة في ساحاتِ الشرفِ للتظاهرِ ضدّ المحتلّ الأجنبيّ الذي تجرّأ على تحدّي إرادةِ الشعب العراقيّ، واستهانَ بسيادته واستقلاله، لإصراره على إبقاء قواته العسكرية الغاشمة بالعراق رغما عن قرار مجلس النواب، ومطالباتِ الحكومة بإخراجِها من بلادنا الحبيبة".

وبينت أن "شعبنا العراقيّ الأبيّ المعروف بحميّته وشجاعته لن يخشى مواجهة المستكبرينَ، ولن يسمحَ للمحتلِّ الأجنبيّ أن يُدنّسَ أرضَه، ولن تُركّعَه تهديداتُ الحمقى والإجراميين، فقد آلى على نفسه أن لا يخشى إلا الله".

ولفتت الى انه "لمن لم ينل من أجداده شرف منازلةِ الاحتلال الإنكليزيّ في ثورة العشرين الأولى، ما عليه إلا كتابةُ اسمه بحروفٍ من ذهبٍ في صفحة المنازلةِ هذه، ليكونَ مصدرَ فخرٍ له ولأبنائه وأحفاده، ورمزاً ومناراً للأجيال القادمة".

وتابعت أن "هذه الثورة العراقيّة سترفع -حصراً- رايةَ العراق عالياً بأكُفّ أبنائه السنة، والشيعة، والعرب، والتركمان، والأكراد وكل أطياف عراقنا العزيزة المعطاء، لتقلبَ الأرضَ عاليها سافلها على أراذلِ الأرض".

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