الاتفاقية مع الصين تدخل حيز التنفيذ بمشروع تطوير مطار بغداد

2020/01/22 | 19:17 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحثت سلطة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، مع وفد من شركة "باور جاينا" الصينية تطوير مطار بغداد الدولي، وذلك في اطار الاتفاقية المشتركة الموقعة مؤخرا بين العراق والصين.وقال مدير مطار بغداد علي محمد تقي، في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس" ان "سلطة الطيران المدني عازمة على الافادة مـن الخبرات التي تمتلكها الشركات الصينية لتطوير المطار".واشار الى انه "تم خلال اللقاء مع وفد الشركة بحث اهم المشاريع والأعمال التي تسعى ادارة مطار بغداد الدولي لانجازها خلال العام الجاري".واضاف تقي "هناك العديد من المشاريع المقترحة لتطوير البنى التحتية للمطار، وهذه الاعمال بحاجة الى خبرات وطاقات عمل قادرة على انجازها ضمن توقيتات زمنية محددة".وكشف عن ان الشركة "قدمت عرضا توضيحيا لأبرز المشاريع التي نفذتها في العديد من دول العالم".

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