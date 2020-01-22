الشيخ علي: من هددوا صالح وترامب سيدفعون الثمن

2020/01/22 | 19:17 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحينما ينتهي مؤتمر دافوس سيعود الدكتور برهم صالح إلى العراق بحماية دولية..يعني لا أحد يستطيع أن يمسَّ منه شعرة.#شني_هايوعلى الذين هددوه وهددوا الرئيس ترامپ أن يستعدوا لدفع الثمن..بس المشكلة قادتهم في إيران، وإلّي راح يدفع الثمن قواعدهم بالداخل!#المتظاهرون_ينتصرون#مهلة_وطن— فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) January 22, 2020

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