2020/01/22 | 19:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن “الجيش الوطني الليبي” التابع للمشير خليفة حفتر إسقاط طائرة تركية مسيرة بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية، مشيرا إلى أنها كانت تحاول الإغارة على موقع وحداته في طرابلس.وذكر الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” أن “قوات الدفاع الجوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أسقطت طائرة تركية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إسقاط طائرة تركية مسيرة في ليبيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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