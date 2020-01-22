2020/01/22 | 19:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | صالح محمد العراقي المقرب من السيد مقتدى الصدر: رئيس الجمهورية برهم صالح حامي السيادة وحامي الثوار

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | صالح محمد العراقي المقرب من السيد مقتدى الصدر: رئيس الجمهورية برهم صالح حامي السيادة وحامي الثوار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | صالح محمد العراقي المقرب من السيد مقتدى الصدر: رئيس الجمهورية برهم صالح حامي السيادة وحامي الثوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).