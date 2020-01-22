2020/01/22 | 19:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلق متظاهرون غاضبون، اليوم الاربعاء، مرآب النهضة وسط العاصمة بغداد فضلا عن الشوارع المحيطة به في خطوة تصعيدية للضغط على السلطة لتنفيذ مطالبهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. متظاهرون يغلقون مرآب النهضة والشوارع المحيطة به وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. متظاهرون يغلقون مرآب النهضة والشوارع المحيطة به وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).