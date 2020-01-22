اتفاق بين الحلبوسي والحكيم: ضرورة الانتهاء من حالة تصريف الأعمال “منقوصة الصلاحيات”

2020/01/22 | 19:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ورئيس تيار الحكمة الوطني المعارض، عمار الحكيم، الأربعاء، ضرورة الانتهاء من حالة تصريف الاعمال ذات الصلاحيات المنقوصة.وقال الحكيم، في بيان إن “تطورات المشهد العراقي والاقليمي وملف الحكومة الانتقالية القادمة والانتخابات المبكرة والشأن البرلماني، ملفات بحثناها خلال استقبالنا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”.وأكد الطرفان، على “الاسراع باختيار رئيس […]

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