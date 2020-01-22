2020/01/22 | 19:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، الأربعاء، أن مشروع الفاو الكبير سيكون من ضمن أبرز المشاريع التي ستنفذ عبر الاتفاق الصيني، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في توفير الظروف اللازمة لإنجاز المشروع وفقاً للمواصفات العالمية والمراحل الزمنية المحددة له.وقال الدليمي، في بيان تلقته وكالة صدى ، على هامش استقباله وزير النقل عبد الله لعيبي والوفد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التخطيط: ميناء الفاو أبرز الأولويات وسينفذ بموجب الاتفاق العراقي الصيني وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط: ميناء الفاو أبرز الأولويات وسينفذ بموجب الاتفاق العراقي الصيني) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط: ميناء الفاو أبرز الأولويات وسينفذ بموجب الاتفاق العراقي الصيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).