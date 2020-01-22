مسؤول في ديالى يكشف عن سبب بقاء ’’نزيف الدم’’ على طريق الموت

2020/01/22 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاربعاء 22 كانون الثاني 2020، عن سبب بقاء "نزيف الدم&qu...





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