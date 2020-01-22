وطني الصالات يواجه الكويت تجريبياً

2020/01/22 | 19:40 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

يخوض منتخبنا الوطني لكرة الصالات اليوم اولى مبارياته التجريبية امام نظيره الكويتي استعدادا لاستحقاقات الفريق الخارجية المقبلة.

ومن المؤمل ان يلتقي منتخبنا مستضيفه الكويتي في مباراة ثانية بعد غد السبت.

وكان منتخبنا قد تحضر جيدا لهاتين المباراتين باقامة معسكر تدريبي قصير جرى في قاعة نادي الكويت وتضمن وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية.

وتأتي هاتان المباراتان بناء على الدعوة الرسمية التي تلقاها اتحاد اللعبة في وقت سابق من الجانب الكويتي من اجل خوض عدد من اللقاءت الودية مع الفريق الازرق.

وقال مدير منتخبنا للصالات علي عيسى ان الوفد العراقي يثمن الجهود التي تبذلها لجنة الاتحاد الكويتي ابتداء من لحظة الاستقبال وتوفير السكن والقاعة الخاصة بالتدريب فضلا عن تذليل جميع المعوقات من اجل انجاح هذا اللقاء الاخوي.

يشار الى ان الاتحاد العراقي لكرة القدم كان قد تلقى دعوة رسمية من نظيره الكويتي، من اجل اقامة مباراتين وديتين بين العراق والكويت.

وفي سياق متصل تلقى اتحاد اللعبة دعوة اخرى من نظيره التايلاندي لاقامة معسكر تدريبي هناك واقامة عدد من المباريات التجريبية مع المنتخب التايلاندي.

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