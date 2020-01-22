2020/01/22 | 19:40 - المصدر: الصباح

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بغداد / حيدر كاظم

تلقى الاتحاد المركزي للكيكوشنكاي يوم امس دعوة رسمية من نظيره الاذربيجاني للمشاركة في البطولة الدولية التي ستقام في الثاني والعشرين من الشهر المقبل، الى جانب نخبة من البلدان العربية والاسيوية والعالمية.

واوضح اتحاد الكيوكوشنكاي في بيان له اطلعت عليه (الصباح) انه تلقى دعوة رسمية من نظيره الاذربيجاني للمشاركة في مسابقة دولية يتنافس فيها ابطال العالم، داعيا اللاعبين الراغبين بالمشاركة في فعاليات المسابقة الى التسجيل بدءا من يوم امس ولغاية بعد غد السبت، قبل ارسال القائمة النهائية .



من جانب اخر يواصل منتخبنا الوطني للكيوكوشنكاي كراتيه تدريباته تحضيرا للاستحقاقات المقبلة وتضم القائمة 18 لاعبا وهم عايد خالد ومحمد حيدر ونجم الدين سمير وعلي باسم وحمزة ثامر وياسر اسعد ومنتظر فاضل ومصطفى محمد وابراهيم زكي ومحمد خضير وصباح عادل ومحمد كاظم ومحمد عمار ومحمد مرتضى واسحاق محمد ورعد اسعد وعبد الله نبيل وبهاء ناظم باشراف عامر محمد وعمار داود .

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