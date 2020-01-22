الكيك بوكسينغ

2020/01/22 | 19:40 - المصدر: الصباح

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بغداد / حيدر كاظم

قرر الاتحاد المركزي بالكيك بوكسينغ تغيير موعد ومكان اقامة تصفيات بطولة السوبر للمجموعتين الثانية والثالثة، اذ ستبدا فعالياتها بعد غد السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني الحالي، ويضيفها مركز شباب الاسكان في محافظة الديوانية، ويتنافس فيها 12 ناديا من بغداد وبقية المحافظات وهي الكوت والاتفاق والحدود والنجدة والمصافي والبصرة ونفط الجنوب والشباب والجماهير والحشد والصليخ وسامراء، وستلعب النزالات وفق نظام (FULL CONTACT/ K-1)، وحسب الاوزان المعلنة (60 و63 و67 و71 و75 و81 كغم).

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