2020/01/22 | 19:40 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوتين يقلص مدة زيارته إلى “إسرائيل” وفلسطين! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/22 | 19:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يقلص مدة زيارته إلى “إسرائيل” وفلسطين!) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يقلص مدة زيارته إلى “إسرائيل” وفلسطين!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).