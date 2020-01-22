2020/01/22 | 19:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلوة بمذاق القهوة – طالب سعدون هناك مهن صنفت بأنها مهن المخاطر أو المتاعب ، وقد يصل بعضها في خطورته الى أن يكلف من يعمل فيها حياته ، لكنه يتقاضى مقابلها أجرا عاليا مقارنة بأخرين في مهن أخرى ، كعمال المناجم والطاقة الذرية والغواصات وحفر الابار النفطية والاطفاء وعمال تنظيف الزجاج في البنايات الشاهقة كناطحات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حلوة بمذاق القهوة – طالب سعدون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حلوة بمذاق القهوة – طالب سعدون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).