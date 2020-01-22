مجلس الوزراء يوجه بتنفيذ توصيات اللجنة العليا لتوزيع قطع الأراضي السكنية

2020/01/22 | 19:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة الاعمار والاسكان، المباشرة بتنفيذ توصيات اللجنة العليا لتوزيع قطع الأراضي السكنية.

وقال مصدر في أمانة مجلس الوزراء لـ"الغد برس" إن المجلس وجه وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والأشغال العامة، "بأخذ الإجراءات الملائمة لإلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين (١٨١ و ١٨٤) لسنة ٢٠٠٢ بشكل عاجل.

وأضاف، أن "التوجيه شمل فسخ العقود الزراعية غير المستغلة، التي تدخل ضمن التصميم الأساس لمدينة بغداد وبلديات المحافظات، فضلاً عن التي ستدخل مجدداً ضمن التصاميم الأساسية، مع مراعاة حقوق الفلاحين المستغلين للأرض".

وبين، أن التوجيه شمل أيضاً، "تحديد وزارة الدفاع احتياجاتها الفعلية من الأراضي اللازمة لإسكان قطعاتها العسكرية، وتزويد اللجنة المختصة بإحداثيات الأراضي المتفق عليها في معسكرات (حماد شهاب، الديوانية، سعد، وطارق) كي يتسنى البدء بعمليات الفرز".

وأشار إلى أن دائرة التسجيل العقاري سيقع على عاتقها "تسجيل الأراضي التي ستوزع على المواطنين الكترونياً، على أن يتم إعداد جرد بالاحتياجات المطلوبة من الموظفين وأجهزة الحاسوب والدعم اللوجستي الكامل، لإدخال البيانات للأراضي الجديدة، ضمن مشروع الحوكمة الالكترونية".

وأفاد، أن وزارة المالية ستبين فلسفتها الجديدة فيما يخص الأراضي العائدة للدولة، وقيام المحافظات بتوزيع قطع الأراضي الجاهزة على المواطنين، على "وفق المعايير المعتمدة بعد المصادقة على مخططاتها، إضافة إلى قيام وزارة الاعمار والاسكان، بوضع تصاميم بناء المجمعات السكنية واطئة الكلفة".

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