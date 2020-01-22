قوه أمنية تفرق المتظاهرين في التقاطع التجاري بالبصرة

2020/01/22 | 19:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقامت قوة أمنية، مساء اليوم الاربعاء، باطلاق قنابل "مسيل الدموع" على متظاهري التقاطع التجاري في محافظة البصرة.وقال مصدر لـ"كلكامش" ان قوة امنية قامت باطلاق قنابل الغاز وملاحقة المتظاهرين في التقاطع التجاري"، مبينا ان "المتظاهرين انسحبوا من التقاطع التجاري الى ازقة الاندلس بالبصرة".

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