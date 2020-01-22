مندوب السعودية في الامم المتحدة يستنكر انتهاك السيادة العراقية

2020/01/22 | 19:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةدعا المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، اليوم الاربعاء، إلى ضبط النفس في العراق.وذكر المعلمي في كلمة له بمجلس الامن الدولي "ندعو الجميع إلى ضبط النفس في العراق وندين انتهاك السيادة العراقية".وفي وقت سابق، أكدت السعودية أنها "تقف بقوة مع العراق"، وستبذل كل ما في وسعها لتجنيبه خطر الحرب بين أطراف خارجية، إثر التصعيد الخطير بين إيران والولايات المتحدة.

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