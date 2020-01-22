صفحة مقربة من الصدر بشأن تظاهرات الجمعة: ليس منا الميليشيات غير المنضبطة ولا نريدهم بتظاهراتنا

2020/01/22 | 19:53 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء (22 كانون الثاني 2020)، إنه ليس منا المليشيات غير المنضبطة، ولا نريدهم في تظاهراتنا.وقالت صفحة صالح محمد العراقي في […]

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