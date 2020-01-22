2020/01/22 | 20:01 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]بحث رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تطورات المشهد العراقي والاقليمي وملف الحكومة الانتقالية القادمة والانتخابات المبكرة والشأن البرلماني.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحكيم والحلبوسي يؤكدان ضرورة الاسراع باختيار رئيس يتمتع بالمقبولية الشعبية والاستقلالية والنزاهة للحكومة الانتقالية
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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