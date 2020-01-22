الشيخ قيس الخزعلي: الجمعة المقبلة ستكون “ثورة العشرين الثانية”

2020/01/22 | 20:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الأربعاء، أطياف الشعب العراقي كافة للمشاركة بالتظاهرة المليونية في الجمعة المقبلة.وقال الخزعلي في كلمة مصورة: إن ” الجمعة المقبلة ستكون “ثورة العشرين الثانية”، مؤكداً أن “في العراق شعباً أبيّاً، ورجالاً أبطالاً قادرين على أن ينفذوا الإرادة العراقية”.وكان زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر قد دعا

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