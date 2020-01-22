2020/01/22 | 20:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت صحة مقاطعة هوبي الصينية، عن تسجيل 17 حالة وفاة بسبب الاصابة بنوع جديد من فيروس كورونا.وانتشر الفيروس في 25 مقاطعة ومدينة مركزية، بلغ عدد المصابين في جميع أنحاء الصين 473 شخصا، بينما ارتفع عدد المصابين في مقاطعة هوبي فقط إلى 444 شخصا.وكان قد أعلن نائب رئيس لجنة الصحة الوطنية بالصين، لي بن، في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسجيل 17 حالة وفاة بفيروس كورونا في الصين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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