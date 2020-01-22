2020/01/22 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

غرد السفير العراقي في بريطانيا، محمد جعفر محمد باقر الصدر، الاربعاء (22 كانون الثاني 2020)، داعما ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محمد جعفر الصدر يغرد داعماً لرئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محمد جعفر الصدر يغرد داعماً لرئيس الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).