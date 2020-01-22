برشلونا يقدم عرضا لضم مورينو لصفوفه

2020/01/22 | 20:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل العرض الأول لبرشلونة، من أجل التعاقد مع رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

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