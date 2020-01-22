الطور الثالث للتظاهرات الاحتجاجية.. احمد سعداوي

2020/01/22 | 20:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الروائي احمد سعداوي: نحن الآن، وبحسب رأي الكثير من المراقبين، في الطور الثالث للتظاهرات الاحتجاجية.ـ الأول: صدمة اكتوبر ـ الثاني: ما بعد 25 اكتوبر ـ الثالث: ما بعد مهلة الناصرية .الطور الرابع ربما يكون خطيراً وينذر بانفلات أكثر للأوضاع، والمتظاهرون لن يرجعوا الى بيوتهم من دون تحقيق مكاسب، ومن دون شيء يحفظ […]

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