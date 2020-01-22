دلور ميقري - سارة في توراة السفح: الخاتمة

2020/01/22 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري جد جدتي من ناحية الأب، جاء إلى الزبداني عام 1860 إبّان الحادثة الدموية، المشهورة على لسان العامة والمدوّنين ب " طوشة الشام ".عندما توفيَ بعد نحو ثمانية أعوام، لم تكن حفيدته سارة قد ولدت بعدُ.أمها، السيدة أديبة، عليها كان أن تعيش في تلك البلدة الجبلية خمسة وخمسين عاماً قبل أن تجبرها ظروف الحرب العظمى على العودة إلى دمشق.ذلك كان في العام الثاني للحرب، حينَ انفلتت الجندرمة من أي رقابة في بر الشام،......

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