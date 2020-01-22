عبدالله أبو شرخ - إلى الرئيس محمود عباس .. هل حان وقتها ؟!

2020/01/22 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالله_أبو_شرخ السيد / محمود عباس ، الموقر رئيس دولة فلسطين، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، ومن بعده فإن هذا الحديث موجه لكافة الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم عبر 166 دولة حول العالم ..يتحدثون 166 لغة أجنبية ..يحملون من الخبرات والقدرات والأموال، ما يؤهلهم لأن يكونوا شعباً عريقاً متعدد الثقافات ..مع وحدة فلكلورية وتراثية شعبية في الدبكة والتطريز والكنا......

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