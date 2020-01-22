مهند البراك - لن تُخمد (الفصائل) بطولات تشرين ! .1.

2020/01/22 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مهند_البراك بعد ان ذاعت انباء الانتفاضة السلمية الباسلة لشباب تشرين نساء و رجالاً ، و صارت تُتناقل في النشرات الاخبارية اليومية، ليس في وسائل الاعلام العراقية فحسب و انما في كبريات الصحف و الاذاعات و الفضائيات الاقليمية و العالمية، و صارت تُتابع بخفقان القلوب و التأييد من مختلف اوساط شعوب العالم، بل و في اوساط الامم المتحدة و مجلس الأمن و منظمات حقوق الانسان و العفو الدولية، و هم يتابعون انتصاراتها و تصعيداته......

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