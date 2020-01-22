من كواليس تصوير “العنكبوت”.. أحمد السقا: بنخاطر بحياتنا كل يوم

2020/01/22 | 21:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ يواصل النجم المصري أحمد السقا، تصوير فيلمه الجديد “العنكبوت” ، من المقرر أن ينتهى العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا لعرض الفيلم بدور العرض السينمائى ، خلال موسم عيد الفطر المقبل.ونشر السقا، صورة له برفقة مصمم المعارك السينمائية “أندرو ماكينزى ” ، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، […]

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