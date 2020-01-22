بالوثائق.. الداخلية تقرر ترقية ضباط الى رتبة اعلى واحالتهم الى التقاعد

2020/01/22 | 21:00 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، وثائق صادرة من وزارة الداخلية تتضمن ترقية ضباط الى رتبة اعلى واحالتهم الى التقاعد بناء على طلبهم.

وادناه نص الوثائق:

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