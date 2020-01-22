2020/01/22 | 21:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]علق محمد صالح العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، على لقاء رئيس الجمهورية برهم صالح، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاربعاء على هامش مؤتمر دافوس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقرب من الصدر يعلق على لقاء صالح بترامب) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقرب من الصدر يعلق على لقاء صالح بترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).