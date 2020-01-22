نائب عن سائرون : مرشح رئاسة الحكومة من خارج الأسماء المتداولة

2020/01/22 | 21:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]توقع النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني قرب حسم منصب رئيس الوزراء فيما أكد أن الاختيار سيكون خارج الأسماء المتداولة.

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