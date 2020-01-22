2020/01/22 | 21:03 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]توقع النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني قرب حسم منصب رئيس الوزراء فيما أكد أن الاختيار سيكون خارج الأسماء المتداولة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن سائرون : مرشح رئاسة الحكومة من خارج الأسماء المتداولة
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن سائرون : مرشح رئاسة الحكومة من خارج الأسماء المتداولة
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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