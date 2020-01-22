2020/01/22 | 21:07 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي والمالكي يؤكدان ضرورة الإسراع باختيار رئيس للحكومة يحظى بالمقبولية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/22 | 21:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي والمالكي يؤكدان ضرورة الإسراع باختيار رئيس للحكومة يحظى بالمقبولية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي والمالكي يؤكدان ضرورة الإسراع باختيار رئيس للحكومة يحظى بالمقبولية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).