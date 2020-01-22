2020/01/22 | 21:09 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الرئيس برهم صالح: نعلم أن المستقبل يكمن في أيدينا لكننا ممتنون أيضا لمساعدة شركائنا من الشرق والغرب ونعلم أن التزامهم تجاهنا أمر حيوي لنجاحنا

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