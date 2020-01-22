2020/01/22 | 21:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ذي قار

أوضح مصدر امني من داخل محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بخصوص مقتل شاب وسط المحافظة برصاص مجهولين.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "حادث قتل المجنى عليه جابر عبد الكريم جبر البدري من مواليد ١٩٨٩، يسكن المتنزه بسبب خلاف عائلي سابق".

وبين ان "ذوي المجني عليه، طلبوا رفع دعوى قضائية ضد احد اقاربهم وذويهم".

وفي وقت سابق، افاد مصدر امني من محافظة ذي قار، بمقتل شخص على يد مجهولين في تقاطع الشيباني وسط الناصرية، مبينا ان المجني عليه من سكنة منطقة المتنزه، وهو منتسب في الحشد الشعبي.

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر امني رفيع في محافظة ديالى، الاربعاء (22 كانون الثاني 2020)، عن حقيقة استقدام تعزيزات جديدة للحشد الشعبي في مناطق الـ 140 داخل المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "الوية الحشد الشعبي تنتشر منذ فترة

بغداد اليوم- بغداد

تشهد محافظة الديوانية، الاربعاء (22 كانون الثاني 2020)، غلق جميع مداخل المحافظة الخارجية، بالإضافة إلى قطع الطريق السريع الواصل بين البصرة وبغداد والمار بالمحافظة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن المتظاهرين غلقوا جميع مداخل المح

بغداد اليوم- كربلاء

كشفت قيادة شرطة محافظة كربلاء، الأربعاء (22 كانون الثاني 2020)، عن جريمة قتل أحد المواطنين وصفتها بـ "المروعة" في قضاء الحر بمحافظة كربلاء.

وذكر إعلام شرطة المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز مكافح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصدر بشرطة ذي قار يوضح بشأن حادثة مقتل شاب وسط الناصرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصدر بشرطة ذي قار يوضح بشأن حادثة مقتل شاب وسط الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).