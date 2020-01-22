2020/01/22 | 21:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء، رئيس الجمهورية برهم صالح بـ “حامي السيادة والثوّار”.وقال العراقي في تغريدة له بمنصة تويتر، إن “فخامة رئيس الجمهورية حامي السيادة وحامي الثوّار”.فخامة رئيس الجمهورية#حامي_السيادة_وحامي_الثوار pic.twitter.com/Cp6UJIZLuG — صالح محمد العراقي (@salih_m_iraqi) January 22, 2020 يشار الى أن رئيس الجمهورية برهم صالح يواصل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ساعات من لقائه ترامب.. مقرب من الصدر يصف رئيس الجمهورية بـ”حامي السيادة”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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