آل الشيخ يكشف فعاليات لفنانين مصريين بطلب من ابن سلمان

2020/01/22 | 21:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشف المستشار في الديوان الملكي السعودي، ورئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، عن فعاليات ضخمة لفنانين مصريين، بطلب من ولي العهد محمد بن سلمان.وقال آل الشيخ في منشور عبر “فيسبوك”، بلهجة مصرية خالصة: “مبعرفش أجلس من غير شغل حتى لو الصحه مش تمام … بنرسم الآن موسمين في الأربع شهور القادمة ان […]

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