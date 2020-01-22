بالصورة ..تكدس الشاحنات في منفذ

2020/01/22 | 21:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تكدس الشاحنات في منفذ "مهران "الحدودي مع ايران، بعد قطع المتظاهرين الطريق الدولي .

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