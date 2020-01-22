دعوة “قضائية” ضدَ الحلبوسي ونائبه الكعبي قد يودي بهما إلى “السجن”

2020/01/22 | 21:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق اتهم عضو مجلس النواب، باسم خشان، اليوم الأربعاء، رئاسة البرلمان، بـ”تعطيل” تطبيق قرار منحه مقعده النيابي بعد حكم القضاء ببطلان منحه للنائب عن المثنى رفاه العارضي.[…]

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