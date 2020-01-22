فيديو : الرئيس ماكرون يصرخ بوجه الشرطة الإسرائيلية خلال زيارته القدس

2020/01/22 | 21:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أثارت الإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، غضب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان يزور الكنيسة الصلاحية في منطقة باب الأسباط القريبة من المسجد الأقصى المبارك.https://www.mustaqila.com/wp-content/uploads/2020/01/getfvid_10000000_723993464797095_1001431723956493289_n.mp4 وطلب ماكرون من قوات الاحتلال احترام المكان وقوانينه، وخاطب أحد عناصر الاحتلال قائلا: “لم يعجبني ما قمت به أمامي..أخرج..أنا آسف ولكننا […]

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