حل مجلس محافظة نينوى، وتأثيره على عدم تنفيذ المشاريع في شنكال

2020/01/22 | 21:34 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- تحسين شيخ كالو في جلسته المنعقدة يوم 2019/10/28 قرر مجلس النواب العراقي إنهاء عمل مجالس المحافظات، حيث قدمت المجالس طعن على القرار لدى المحكمة الاتحادية باعتباره مخالفا للدستور في مضمونه.وقام البرلمان بتعديل قانون مجالس المحافظات في جلسته المنعقدة يوم 2019/11/26 وإنهاء عمل المجالس اعتبارا من تاريخ عقد الجلسة بدلا من 2020/3/1.‏ …

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