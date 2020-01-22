2020/01/22 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مظهر_محمد_صالح الصين و العراق : مرارات العقود الضائعة في التنمية.مظهر محمد صالح لم تبق الموازنة التشغيلية شيء للاستثمار بسبب الانفلات المالي الذي شهدته البلاد على مدار العقد ونيف الماضيين وما سبقها من عقود من الحروب والصراعات كانت مادتها الأساسية هي هدر الموارد البشرية والمادية باشكالها كافة وإضاعة فرص مهمة في الازدهار الاقتصادي على مدار أربعين عاما خلت.لذا فالاتفاق العراقي الصيني الموقع......

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