محمد نجيب السعد - وداعاً للسلاح وعناقيد الغضب : تقليلية همنغواي وتكثيرية شتاينبيك

2020/01/22 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_نجيب_السعد يبدو جون شتاينبيك وإرنست همنغواي ، على الرغم من أنهما عاصرا بعضهما الأخر، مختلفين كثيراً.رغم أن فارق العمر بينهما لا يتجاوز السنتين ونصف السنة ، الا أن همنغواي بدأ في تحقيق شهرته في العشرينات من القرن الماضي ، في حين حقق شتاينبيك ذلك في الثلاثينيات.يتمتع كلا الكاتبين بشخصيتين معقدتين .همنغواي كان شاباً ضخماً مفتول العضلات ويميل الى العنف في هواياته، على النقيض من شتاينبيك الهاديء الوديع .كتب هم......

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