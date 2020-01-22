2020/01/22 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_نجيب_السعد يبدو جون شتاينبيك وإرنست همنغواي ، على الرغم من أنهما عاصرا بعضهما الأخر، مختلفين كثيراً.
رغم أن فارق العمر بينهما لا يتجاوز السنتين ونصف السنة ، الا أن همنغواي بدأ في تحقيق شهرته في العشرينات من القرن الماضي ، في حين حقق شتاينبيك ذلك في الثلاثينيات.
يتمتع كلا الكاتبين بشخصيتين معقدتين .همنغواي كان شاباً ضخماً مفتول العضلات ويميل الى العنف في هواياته، على النقيض من شتاينبيك الهاديء الوديع .
كتب هم......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد نجيب السعد - وداعاً للسلاح وعناقيد الغضب : تقليلية همنغواي وتكثيرية شتاينبيك) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
رغم أن فارق العمر بينهما لا يتجاوز السنتين ونصف السنة ، الا أن همنغواي بدأ في تحقيق شهرته في العشرينات من القرن الماضي ، في حين حقق شتاينبيك ذلك في الثلاثينيات.
يتمتع كلا الكاتبين بشخصيتين معقدتين .همنغواي كان شاباً ضخماً مفتول العضلات ويميل الى العنف في هواياته، على النقيض من شتاينبيك الهاديء الوديع .
كتب هم......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد نجيب السعد - وداعاً للسلاح وعناقيد الغضب : تقليلية همنغواي وتكثيرية شتاينبيك) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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