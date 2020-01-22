محيي الدين محروس - حول الشعارات الدينية والقومية والإنسانية

2020/01/22 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محيي_الدين_محروس للشعارات أهمية خاصة في عملية استقطاب أوسع شريحة اجتماعية من المواطنين حولها.ففي مرحلة الاحتلال العثماني والفرنسي والبريطاني وغيره، أخذت الشعارات القومية العربية والكُردية والأشورية طابعاً ثورياً من أجل التحرر السياسي من الاحتلال، وإقامة دولها المستقلة.فتأسست الأحزاب القومية والدينية ذات الصبغة السياسية الوطنية، واستطاعت استقطاب قطاعات جماهيرية واسعة.ولكن بعد تحرر البلدان العربية من ......

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