مقتل شخص بنزاع عشائري جنوبي الناصرية

2020/01/22 | 21:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الاربعاء (22 كانون الثاني 2020)، بمقتل شخص بنزاع عشائري، في منطقة الفضلية، جنوبي الناصرية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "نزاعا عشائريا اندلع بمنطقة الفضلية جنوبي الناصرية، ادى إلى مقتل شخص، واصابة اثنين اخرين".

واضاف أن "النزاع ما زال مستمرا حتى اللحظة".

بغداد اليوم- ذي قار

أوضح مصدر امني من داخل محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بخصوص مقتل شاب وسط المحافظة برصاص مجهولين.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "حادث قتل المجنى عليه جابر عبد الكريم جبر البدري من مواليد ١٩٨٩، يسكن المتنزه بسبب خلاف ع

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر امني رفيع في محافظة ديالى، الاربعاء (22 كانون الثاني 2020)، عن حقيقة استقدام تعزيزات جديدة للحشد الشعبي في مناطق الـ 140 داخل المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "الوية الحشد الشعبي تنتشر منذ فترة

بغداد اليوم- بغداد

تشهد محافظة الديوانية، الاربعاء (22 كانون الثاني 2020)، غلق جميع مداخل المحافظة الخارجية، بالإضافة إلى قطع الطريق السريع الواصل بين البصرة وبغداد والمار بالمحافظة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن المتظاهرين غلقوا جميع مداخل المح

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