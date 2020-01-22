شهود عيان: قرابة الـ30 مصابا بين متظاهري البصرة نتيجة اشتباكات مع قوات الصدمة

2020/01/22 | 21:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قال شهود عيان بمحافظة البصرة، اليوم الاربعاء، أن العشرات من المتظاهرين أصيبوا باشتبكات وقعت وسط المحافظة مع قوات الصدمة.

وذكر الشهود لـ"الغد برس"، أن " أن قرابة الـ30 متظاهرا في البصرة أصيبوا بالصجم نتيجة اشتباكات مع القوات الصدمة التي حاولت تفريقهم وفتح الشارع التجاري وسط المحافظة".





وبينوا أن "المتظاهرين المصابين تم نقلهم إلى المشافي القريبة لتلقي العلاج اللازم".

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