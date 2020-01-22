الاحوال الجوية تتسبب بتعطيل الدوام الرسمي في الديوانية

2020/01/22 | 21:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الديوانية وجه محافظ الديوانية، اليوم الاربعاء، بتعيطل الدوام الرسمي في المدارس فقط ليوم غد، بسبب سوء الاحوال الجوية.وقال المحافظ زهير الشعلان في بيان مقتضب، ان “يوم غد الخميس عطلة رسمية في مدارس المحافظة فقط بسبب سوء الاحوال الجوية”.

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