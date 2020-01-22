ترمب يصف شعب كردستان بالعظيم ويثمن دور الإقليم في محاربة تنظيم داعش

2020/01/22 | 21:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني مع الرئيس الاميركي دونالد ترمب أوضاع العراق بصورة عامة والعلاقات بين بغداد واربيل وتعزيز العلاقات بين الاقليم والولايات المتحدة.

وأكد البارزاني خلال اللقاء على اهمية مواصلة مهام التحالف الدولي لافتا الى أن الإرهاب مازال يشكل خطراً حقيقياً يهدد أمن واستقرار المنطقة ما يستوجب دراسة سبل التصدي له ومنع بروزه من جديد، معربا عن شكره للولايات المتحدة لدعمها اقليم كردستان خلال الحرب ضد داعش.

من جانبه وصف الرئيس الاميركي شعب كردستان بالشعب العظيم، مبينا ان الولايات المتحدة مدينة للإقليم لدور البيشمركة البارز في هزيمة داعش الارهابي وحماية المكونات الدينية والقومية في کردستان.

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