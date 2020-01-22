مستشار لصالح يشن هجوما لاذعا على الغبان بعد انتقاد لقاء ترامب

2020/01/22 | 22:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]رد مستشار رئيس الجمهورية، شيروان الوائلي، على انتقاد النائب عن فتح محمد الغبان، بشأن لقاء رئيس الجمهورية برهم صالح بالرئيس الامريكي دونالد ترامب على هامش منتدى دافوس في سويسرا.

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